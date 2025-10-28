Россия цинично лжет миру: раскрыт поразительный провал обещания Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на очередное заявление спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева, утверждавшего, что Россия, США и Украина якобы приблизились к дипломатическому урегулированию войны. Украинский лидер назвал такие слова "полной чепухой".

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, в Вашингтоне уже хорошо осознают, что российским заявлениям доверять нельзя. Министр финансов США Скотт Бессент ясно охарактеризовал Дмитриева, назвав его обычным пропагандистом Кремля.

"Бессент совершенно правильно сказал об этом Дмитриеве – это просто пропагандист", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что Соединенные Штаты раньше пытались наладить доверительный диалог с Москвой. Однако каждый раз Кремль использовал переговоры для манипуляций и попыток обмануть Вашингтон.

"С этими людьми россияне всегда пытаются договориться выгодно для себя, обещают одно, а затем врут на каждом шагу", – подчеркнул глава государства.

Президент также рассказал, что в начале сотрудничества с американским министром финансов у Киева тоже были сложности, однако благодаря честности и открытости удалось найти общий язык и подписать важные документы.

"Мы действовали честно, нашли компромисс, выработали совместное решение и подписали документ. Вот в этом и разница между Украиной и Россией", — отметил Зеленский.

