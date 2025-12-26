logo_ukra

Росія атакує Україну ракетами та ударними дронами: що відомо

Моніторингові канали повідомляють про пуски крилатих ракет та ударних безпілотників

26 грудня 2025, 00:31
Моніторингові канали заявили про загрозу російського ракетного удару з півдня. Окрім того, ворог запустив по Україні ударні безпілотники. Водночас, стратегічна авіація РФ, поки що, не активна. 

Крилаті ракети «Калібр». Фото: з відкритих джерел

В акваторію Чорного моря росіяни вивели два ракетоносії, які, за даними моніторингових пабліків, здійснили пуски крилатих ракет "Калібр". У південних регіонах України оголосили повітряну тривогу. 

"Поки відомо про пуски більше 10 ракет. Скільки буде фактично – подивимось", — пише популярний моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок". 

Застерігають про небезпеку і в Повітряних силах ЗСУ. Там повідомляють про фіксацію пусків крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Декілька груп ворожих ударних БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху Татарбунари (Одещина)", — повідомили у Повітряних силах.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Сенаті США зробили гостру заяву на адресу російського диктатора Володимира Путіна. Його наказ атакувати мирні міста України на Різдво свідчать про те, що ватажок Кремля — безжалісний вбивця, який не зацікавлений у мирі. Про це йдеться у спільній заяві сенаторів, яку опублікував Комітет Сенату з питань міжнародних відносин. 

Сенатори у своїй заяві рішуче засудили удари РФ по Херсону, Чернігові, Харкові, Одесі, Сумах та інших регіонах на Різдво. У США нагадали, що Україна погодилася на пропозиції щодо різдвяного перемир'я. Натомість російський диктатор Володимир Путін наказав своїм солдатам продовжувати жорстокі злочини агресії в один із найсвятіших днів християнства.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/vanek_nikolaev/38185
