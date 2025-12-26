Россия атакует Украину ракетами и ударными дронами: что известно

Мониторинговые каналы заявили об угрозе российского ракетного удара с юга. Кроме того, враг запустил по Украине ударные беспилотники. В то же время стратегическая авиация РФ пока не активна.

Крылатые ракеты "Калибр". Фото: из открытых источников

В акваторию Черного моря россияне вывели два ракетоносителя, которые, по данным мониторинговых пабликов, совершили пуски крылатых ракет "Калибр". В южных регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

"Пока известно о пусках более 10 ракет. Сколько будет фактически – посмотрим", – пишет популярный мониторинговый канал "Николаевский Ваньок".

Предостерегают об опасности и в Воздушных силах ВСУ. Там сообщают о фиксации пусков крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Несколько групп вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, вектор движения Татарбунары (Одесщина)", — сообщили в воздушных силах.

Как сообщал портал "Комментарии", в Сенате США сделали острое заявление в адрес российского диктатора Владимира Путина. Его приказ атаковать мирные города Украины на Рождество свидетельствуют о том, что главарь Кремля — безжалостный убийца, не заинтересованный в мире. Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов, опубликованном Комитетом Сената по вопросам международных отношений.

Сенаторы в своем заявлении решительно осудили удары РФ по Херсону, Чернигову, Харькову, Одессе, Сумам и другим регионам на Рождество. В США напомнили, что Украина согласилась на предложения по рождественскому перемирию. Но российский диктатор Владимир Путин приказал своим солдатам продолжать жестокие преступления агрессии в один из самых святых дней христианства.