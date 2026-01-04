Родина «героїв СВО» звернулася до Путіна: про що просять

У Росії багатодітна мати Валентина Паско записала публічне відеозвернення до президента РФ з проханням втрутитися в її ситуацію, яку вона називає кричущою несправедливістю.

Росіянка звернулася до Путіна після втрати рідних на сво

Жінка розповіла, що її родина зазнала двох тяжких втрат під час війни. 25 квітня 2024 року загинув її онук Роман Паско, а 23 вересня 2024 року — старший син Руслан Паско. Обоє, за її словами, загинули в зоні так званої "СВО".

Після цього, як стверджує Валентина Паско, її молодшого сина Михайла Паска засудили до 12 років колонії суворого режиму за злочин, якого він не вчиняв. Йдеться про обвинувачення у домаганнях, висунуті дочкою співмешканки Михайла.

За словами жінки, її син проживав із жінкою, яка мала двох дочок, і фактично виховував їх як власних дітей — займався побутом, доглядом та домашніми справами. Після отримання виплат за загибель старшого сина, як стверджує Валентина, співмешканка та її донька почали вимагати гроші на купівлю квартири. У разі відмови, за її словами, вони погрожували "посадити" Михайла.

Жінка заявляє, що відмовилася передавати кошти, після чого через певний час до Михайла приїхали правоохоронці та затримали його. Валентина стверджує, що в справі не було надано переконливих доказів чи об’єктивних доказів вини її сина, попри це суд виніс обвинувальний вирок.

Вона також повідомила, що витратила понад два мільйони рублів на адвокатів, однак це жодним чином не вплинуло на рішення суду. За її словами, під час розгляду справи доказів провини Михайла фактично не було представлено.

У зверненні жінка просить переглянути справу та провести повноцінне розслідування. Водночас вона зазначає, що сам Михайло нібито просить або направити його на війну, або домогтися об’єктивного і справедливого розгляду його справи.

