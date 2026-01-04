Семья «героев СВО» обратилась к Путину: о чем просят

В России многодетная мать Валентина Паско записала публичное видеообращение к президенту РФ с просьбой вмешаться в ее ситуацию, которую она называет вопиющей несправедливостью.

Россиянка обратилась к Путину после потери родных на СВО

Женщина рассказала, что ее семья понесла два тяжелых потери во время войны. 25 апреля 2024 погиб ее внук Роман Паско, а 23 сентября 2024 — старший сын Руслан Паско. Оба, по ее словам, погибли в зоне так называемой "СВО".

После этого, как утверждает Валентина Паско, ее младшего сына Михаила Паска приговорили к 12 годам колонии строгого режима за преступление, которое он не совершал. Речь идет об обвинениях в притязаниях, выдвинутых дочерью сожительницы Михаила.

По словам женщины, ее сын проживал с женщиной, которая имела двух дочерей, и фактически воспитывал их как собственных детей — занимался бытом, уходом и домашними делами. После получения выплат за гибель старшего сына, как утверждает Валентина, сожительница и ее дочь потребовали деньги на покупку квартиры. В случае отказа, по ее словам, они угрожали "посадить" Михаила.

Женщина заявляет, что отказалась передавать средства, после чего через время к Михаилу приехали правоохранители и задержали его. Валентина утверждает, что в деле не были предоставлены убедительные доказательства или объективные доказательства вины ее сына, несмотря на это суд вынес обвинительный приговор.

Она также сообщила, что потратила более двух миллионов рублей на адвокатов, однако это никак не повлияло на решение суда. По ее словам, при рассмотрении дела доказательств вины Михаила фактически не было представлено.

В обращении женщина просит просмотреть дело и провести полноценное расследование. В то же время она отмечает, что сам Михаил будто бы просит либо направить его на войну, либо добиться объективного и справедливого рассмотрения его дела.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос выборов в Венесуэле пока преждевременный, несмотря на требования их скорейшего проведения.