Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ризик тактичного ядерного удару: названо сценарій, за якого РФ може піти на крайні заходи
Ризик тактичного ядерного удару: названо сценарій, за якого РФ може піти на крайні заходи

Ефективність ЗСУ проти ядерного шантажу: заступник командувача ПС закликав світ визначитися з реакцією до удару

30 квітня 2026, 15:11
Недилько Ксения








Засновник підрозділу Lasar's Group та заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров в інтерв'ю "Українській правді" проаналізував перспективи подальшого розвитку бойових дій. На його думку, ключовим фактором для перелому на фронті є виснаження окупаційних військ, що може відкрити вікно можливостей для масштабної операції ЗСУ.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Єлізаров вважає, що суттєве зростання втрат ворога у живій силі та техніці неминуче призведе до внутрішнього розкладу та деморалізації лав противника. За таких умов українська армія зможе перейти до активних наступальних дій.

Водночас військовий наголосив на серйозній небезпеці, яка супроводжуватиме успіхи України на полі бою:

"Ми можемо здійснити контрнаступ і зафіксуватися на вигідних позиціях. Але є ще один фактор — ризик застосування тактичної ядерної зброї. І це вже питання до міжнародних партнерів. Вони повинні ясно заздалегідь визначити свою реакцію. Якщо рішення почнуть приймати вже після — це буде пізно", — підкреслив Єлізаров.

Він зауважив, що світ має надати чіткі гарантії та визначити конкретні кроки у відповідь на потенційну ескалацію з боку Кремля ще до того, як ситуація досягне критичної точки.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що помічник очільника Кремля Юрій Ушаков повідомив пропагандистським медіа про проведення телефонних перемовин між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. За його словами, бесіда була тривалою та зайняла понад 1,5 години.

Згідно із заявами представника РФ, під час розмови лідери зачепили низку питань щодо війни в Україні та міжнародної політики: Путін висловив готовність запровадити режим припинення вогню на період святкування 9 травня, і ця ініціатива нібито знайшла підтримку з боку Трампа.



