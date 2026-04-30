logo

BTC/USD

76279

ETH/USD

2264.39

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Риск тактического ядерного удара: назван сценарий, при котором РФ может пойти на крайние меры

Эффективность ВСУ против ядерного шантажа: заместитель командующего ПС призвал мир определиться с реакцией до удара

30 апреля 2026, 15:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения








Основатель подразделения Lasar's Group и заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров в интервью "Украинской правде" проанализировал перспективы дальнейшего развития боевых действий. По его мнению, ключевым фактором для перелома на фронте есть истощение оккупационных войск, что может открыть окно возможностей для масштабной операции ВСУ.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Елизаров считает, что существенный рост потерь врага в живой силе и технике неизбежно приведет к внутреннему разложению и деморализации рядов противника. В таких условиях украинская армия сможет перейти к активным наступательным действиям.

В то же время военный отметил серьезную опасность, которая будет сопровождать успехи Украины на поле боя:

"Мы можем совершить контрнаступление и зафиксироваться на выгодных позициях. Но есть еще один фактор – риск применения тактического ядерного оружия. И это уже вопрос к международным партнерам. Они должны ясно заранее определить свою реакцию. Если решения начнут принимать уже после – это будет поздно", – подчеркнул Елизаров.

Он отметил, что мир должен предоставить четкие гарантии и определить конкретные шаги в ответ на потенциальную эскалацию со стороны Кремля еще до того, как ситуация достигнет критической точки.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщил пропагандистским медиа о проведении телефонных переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, беседа была продолжительной и заняла более 1,5 часов.

Согласно заявлениям представителя РФ, в ходе разговора лидеры затронули ряд вопросов о войне в Украине и международной политике: Путин выразил готовность ввести режим прекращения огня на период празднования 9 мая, и эта инициатива якобы нашла поддержку со стороны Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости