Ризик повітряних ударів: у небо РФ можуть піднятися МіГ-31К, тривогу оголосять по всій країні

Військові аналітики та профільні моніторингові спільноти закликають громадян бути максимально уважними до сигналів повітряної небезпеки. Згідно з їхніми даними, сьогодні протягом поточної доби зберігається висока ймовірність активності російської стратегічної авіації.

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"Упродовж дня не виключаються вильоти МіГ-31К", — зазначають у повідомленнях, акцентуючи увагу на можливій появі у повітрі літаків, які є потенційними носіями надзвукових ракет.

Фахівці наголошують, що у разі фіксації реального зльоту цих винищувачів, превентивні заходи безпеки будуть вжиті негайно.

"У разі підтвердження загрози, — попереджають моніторингові канали, — тривогу буде оголошено по всій Україні".

Громадянам рекомендують заздалегідь перевірити розташування найближчих укриттів і не ігнорувати сповіщення від профільних служб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за даними Повітряних Сил України, у ніч на 15 червня (з 18:00 14 червня), противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів.



Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.



Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:



— 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим);

— 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл., — рф);

— 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська обл., — рф);

— 611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).