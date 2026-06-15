Ризик повітряних ударів: у небо РФ можуть піднятися МіГ-31К, тривогу оголосять по всій країні

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Недилько Ксения
Військові аналітики та профільні моніторингові спільноти закликають громадян бути максимально уважними до сигналів повітряної небезпеки. Згідно з їхніми даними, сьогодні протягом поточної доби зберігається висока ймовірність активності російської стратегічної авіації.
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Фахівці наголошують, що у разі фіксації реального зльоту цих винищувачів, превентивні заходи безпеки будуть вжиті негайно.
Громадянам рекомендують заздалегідь перевірити розташування найближчих укриттів і не ігнорувати сповіщення від профільних служб.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що за даними Повітряних Сил України, у ніч на 15
червня (з 18:00 14 червня), противник завдав масованого комбінованого удару по
Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування
різних типів.
Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:
— 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим);
— 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл., — рф);
— 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська обл., — рф);
— 611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).