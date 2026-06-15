Риск воздушных ударов: в небо РФ могут подняться МиГ-31К, тревогу объявят по всей стране

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Недилько Ксения
Военные аналитики и профильные мониторинговые общества призывают граждан быть максимально внимательными к сигналам воздушной опасности. Согласно их данным, сегодня в течение текущих суток сохраняется высокая вероятность активности российской стратегической авиации.
Иллюстративное фото
Специалисты отмечают, что в случае фиксации реального взлета этих истребителей превентивные меры безопасности будут приняты немедленно.
Гражданам рекомендуют заранее проверить расположение ближайших укрытий и не игнорировать уведомления от профильных служб.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что по данным Воздушных Сил Украины, в ночь на 15 июня (с 18:00 14 июня), противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного базирования разных типов.
Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БпЛА разных типов:
— 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков – ТОТ АР Крым);
— 34 баллистических ракеты Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская обл., — рф);
— 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К (районы пусков – Вологодская, Курская обл., — РФ);
— 611 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ТОТ АР