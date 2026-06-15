Риск воздушных ударов: в небо РФ могут подняться МиГ-31К, тревогу объявят по всей стране

Военные аналитики и профильные мониторинговые общества призывают граждан быть максимально внимательными к сигналам воздушной опасности. Согласно их данным, сегодня в течение текущих суток сохраняется высокая вероятность активности российской стратегической авиации.

Иллюстративное фото

"В течение дня не исключаются вылеты МиГ-31К", — отмечают в сообщениях, акцентируя внимание на возможном появлении в воздухе самолетов, являющихся потенциальными носителями сверхзвуковых ракет.

Специалисты отмечают, что в случае фиксации реального взлета этих истребителей превентивные меры безопасности будут приняты немедленно.

"В случае подтверждения угрозы, — предупреждают мониторинговые каналы, — тревога будет объявлена по всей Украине".

Гражданам рекомендуют заранее проверить расположение ближайших укрытий и не игнорировать уведомления от профильных служб.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по данным Воздушных Сил Украины, в ночь на 15 июня (с 18:00 14 июня), противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного базирования разных типов.



Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.



Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БпЛА разных типов:



— 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков – ТОТ АР Крым);

— 34 баллистических ракеты Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская обл., — рф);

— 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К (районы пусков – Вологодская, Курская обл., — РФ);

— 611 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ТОТ АР