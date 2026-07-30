Ризик нових ударів балістикою по Києву: монітори попереджають про десятки ракет у резерві ворога

Київ перебуває під загрозою нових балістичних ударів, оскільки вночі РФ використала лише незначну частину підготовленого арсеналу "Цирконів" та балістики з понад 50 готових одиниць, повідомляють монітори.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Загалом зафіксовано масштабну атаку з 358 цілей (74 ракети та 284 БпЛА), де частина ракет, ймовірно, мала на меті "перевірку" української ППО. Попередньо, влучання зафіксовано на 20 локаціях, а уламки впали ще на 13, при цьому інформація щодо частини ракет уточнюється.

За попередніми даними моніторингових каналів, найближчим часом по Києву можуть знову завдати ударів балістичними ракетами, оскільки вночі було застосовано лише 9 балістичних ракет та 4 "Циркони" з понад 50 готових до застосування.

"Кілька ракет, що були використані сьогодні, — зазначають експерти, — ймовірно, застосовувалися з метою "перевірки" наявності ракет у системах ППО".

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 358 засобів повітряного нападу:

4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс (Курська обл.);

9 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/KN-23 (Брянська, Воронезька, Курська обл.);

61 крилату ракету Х-101/Калібр (Вологодська обл., Новоросійськ);

284 ударних БпЛА (Shahed, "Гербера", "Італмас", "Пародія").

За попередніми даними на 09:00, зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях. "За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, — звітують військові, — а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях", — додаючи, що падіння уламків зафіксовано ще на 13 локаціях, а інформація щодо восьми ракет уточнюється.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 30 липня російські окупаційні війська здійснили жорстоку атаку балістичними ракетами на передмістя Кривого Рогу. Ворожа ракета поцілила безпосередньо у приватний житловий будинок у селищі Радушне Новопільської громади, де відпочивала велика родина. Внаслідок прямого влучання та руйнування оселі загинули щонайменше шестеро людей. Серед жертв — троє неповнолітніх дітей. Рятувальна операція та розбір завалів тривають, а кількість постраждалих уже сягнула десяти осіб.