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Риск новых ударов баллистикой по Киеву: мониторы предупреждают о десятках ракет в резерве врага

Враг проверяет украинскую ПВО: ночью была запущена лишь часть подготовленного арсенала «Цирконов» и баллистики

30 июля 2026, 11:19
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Недилько Ксения

Киев находится под угрозой новых баллистических ударов, поскольку ночью РФ использовала лишь незначительную часть подготовленного арсенала "Цирконов" и баллистики из более чем 50 готовых единиц, сообщают мониторы.

Риск новых ударов баллистикой по Киеву: мониторы предупреждают о десятках ракет в резерве врага

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В целом зафиксирована масштабная атака с 358 целей (74 ракеты и 284 БпЛА), где часть ракет, вероятно, преследовала цель "проверки" украинской ПВО. Предварительно попадание зафиксировано на 20 локациях, а обломки упали еще на 13, при этом информация о части ракет уточняется.

По предварительным данным мониторинговых каналов, в ближайшее время по Киеву могут снова нанести удары баллистическими ракетами, поскольку ночью было применено только 9 баллистических ракет и 4 "Циркона" из более 50 готовых к применению.

"Несколько ракет, которые были использованы сегодня, — отмечают эксперты, — вероятно, применялись с целью "проверки" наличия ракет в системах ПВО".

В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 358 средств воздушного нападения:

  • 4 противокорабельные ракеты Циркон/Оникс (Курская обл.);
  • 9 баллистических ракет Искандер-М/С-400/KN-23 (Брянская, Воронежская, Курская обл.);
  • 61 крылатую ракету Х-101/Калибр (Вологодская обл., Новороссийск);
  • 284 ударных БпЛА (Shahed, "Гербера", "Италмас", "Пародия").

По предварительным данным на 09:00, зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БПЛА на 20 локациях. "По предварительной информации, по состоянию на 09.00 зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, — отчитываются военные, — а также 17 ударных БПЛА на 20 локациях", — добавляя, что падение обломков зафиксировано еще на 13 локациях, а информация на счет 8 ракет уточняется.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 30 июля российские оккупационные войска совершили жестокую атаку баллистическими ракетами на пригород Кривого Рога. Вражеская ракета попала непосредственно в частный жилой дом в поселке Радушное Новопольской громады, где спала большая семья. В результате прямого попадания и разрушения дома погибли по меньшей мере шесть человек. Среди жертв – трое несовершеннолетних детей. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются, а количество пострадавших уже достигло десяти человек.



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