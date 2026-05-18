Рішення США щодо нафти РФ спричинило паніку у Києві: озвучено жорсткий ультиматум

Україна висловлює невизначеність щодо подальшої політики Сполучених Штатів стосовно російської нафти, навіть попри те, що Вашингтон не продовжив тимчасовий дозвіл на закупівлю підсанкційної сировини з РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що позиція США виглядає недостатньо прогнозованою.

"Я не знаю, чого можна очікувати від Сполучених Штатів – вони просто спостерігають за ситуацією", – сказав він, коментуючи поточний стан міжнародної політики щодо російських енергоресурсів.

За даними Bloomberg, після зростання світових цін на нафту, спричиненого загостренням конфліктів на Близькому Сході, Росія змогла отримати додаткові прибутки від експорту енергоресурсів. Це частково було пов’язано з тимчасовим дозволом США на придбання російської нафти, який діяв як виняток із санкційного режиму. Однак 16 травня його термін завершився, і американська сторона вирішила не продовжувати дію цього механізму.

Під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 Марченко закликав партнерів до посилення санкційного тиску на Росію та впровадження нових обмежень, які б ще більше послабили її економіку. Він наголосив, що Україна зі свого боку також продовжує системну роботу, спрямовану на підрив ключових секторів російської економіки, зокрема вугільної промисловості та суміжних галузей.

