«Рішення має приймати народ»: у Раді заявили про референдум щодо мирної угоди

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що у разі досягнення мирних домовленостей, їх обов’язково варто виносити на референдум.

Голосування на референдумі. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у будь-якому випадку домовленості будуть важкими. Про це Гетманцев сказав в інтерв’ю виданню "Фокус".

"По-перше, не факт, на жаль, що ці мирні угоди будуть успішними. Потім, яким буде політичний процес після миру — це також достатньо складне питання. Я вважаю, що в країні нема на сьогодні такої посадової особи, включаючи президента, чи органу такого, включаючи Верховну Раду, які могли б від імені людей затвердити ті чи інші мирні умови, якими б вони не були", — сказав Гетманцев.

За словами нардепа, затвердити мирну угоду може тільки народ. Тому її потрібно виносити на референдум.

"Нехай люди скажуть: так чи ні. І так вже, як люди скажуть, так будемо і далі себе поводити. Бо насправді це єдиний вихід в демократичній країні щодо вирішення питань такого рівня складності. Умови цієї угоди будуть складними. Ми розуміємо з вами. Тому я і говорю, що остаточне рішення має приймати народ", — зазначив депутат.

Водночас він вважає, що Сполучені Штати Америки зможуть "підштовхнути агресора" до зупинки й укладення миру.

"Це було б найменшим злом. Мені б так дуже хотілося. Я не виключаю інші варіанти. Але щодо будь-якого варіанту рішення має приймати народ", — додав Гетманцев.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський наголосив, що офіційний Київ уже готовий підписати певні угоди. Він розповів, що зараз Україна щоденно працює над п’ятьма документами у межах мирного плану. Йдеться, зокрема, про кілька двосторонніх угод про гарантії безпеки, серед яких угода між Україною та США.