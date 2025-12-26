«Решение должен принимать народ»: в Раде заявили о референдуме по мирному соглашению

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что в случае достижения мирных договоренностей, их обязательно следует выносить на референдум.

Голосование на референдуме. Фото: из открытых источников

По его словам, в любом случае договоренности будут трудными. Об этом Гетманцев сказал в интервью изданию "Фокус".

"Во-первых, не факт, к сожалению, эти мирные соглашения будут успешными. Затем, каким будет политический процесс после мира — это тоже достаточно сложный вопрос. Я считаю, что в стране нет на сегодняшний день такого должностного лица, включая президента, или органа такого, включая Верховную Раду, которые могли бы от имени людей утвердить те или иные мирные условия, какими бы они ни были", — сказал Гетманцев.

По словам нардепа, утвердить мирное соглашение может только народ. Поэтому его нужно выносить на референдум.

"Пусть люди скажут: да или нет. И так уж, как люди скажут, так будем и дальше себя вести. Ибо на самом деле это единственный выход в демократической стране по решению вопросов такого уровня сложности. Условия этого соглашения будут сложными. Мы понимаем с вами. Потому я и говорю, что окончательное решение должен принимать народ", — отметил депутат.

В то же время, он считает, что Соединенные Штаты Америки смогут "подтолкнуть агрессора" к остановке и заключению мира.

"Это было бы малейшим злом. Мне бы очень хотелось. Я не исключаю других вариантов. Но по любому варианту решение должен принимать народ", — добавил Гетманцев.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский подчеркнул, что официальный Киев уже готов подписать определенные соглашения. Он рассказал, что сейчас Украина ежедневно работает над пятью документами в рамках мирного плана. Речь идет о нескольких двусторонних соглашениях о гарантиях безопасности, среди которых соглашение между Украиной и США.