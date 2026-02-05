РФ знову б’є по мирних містах: вибухи в Києві та області

У ніч на сьогодні в Києві пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги через загрозу ударних безпілотників. Попередньо, по ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

Російська атака на Київ

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, унаслідок атаки в Оболонському районі зафіксовано загоряння автомобілів на стоянці.

У Святошинському районі також є наслідки удару — попередньо без пожежі та без постраждалих.

Водночас ворог атакував Київську область. Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, під ударами дронів опинилися мирні населені пункти області.

У Вишгородському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його з рваною раною грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні, медики надають необхідну допомогу. Також пошкоджено приватний житловий будинок.

Ворожа атака триває. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.