Війна з Росією РФ знову б'є по мирних містах: вибухи в Києві та області
РФ знову б’є по мирних містах: вибухи в Києві та області

У Києві та Київській області пролунали вибухи через чергову атаку російських БпЛА, є пошкодження та поранений цивільний

5 лютого 2026, 03:07
Автор:
Ткачова Марія

У ніч на сьогодні в Києві пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги через загрозу ударних безпілотників. Попередньо, по ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

РФ знову б’є по мирних містах: вибухи в Києві та області

Російська атака на Київ

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, унаслідок атаки в Оболонському районі зафіксовано загоряння автомобілів на стоянці.

У Святошинському районі також є наслідки удару — попередньо без пожежі та без постраждалих.

Водночас ворог атакував Київську область. Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, під ударами дронів опинилися мирні населені пункти області.

У Вишгородському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його з рваною раною грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні, медики надають необхідну допомогу. Також пошкоджено приватний житловий будинок.

Ворожа атака триває. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.



