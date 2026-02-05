logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ снова бьет по мирным городам: взрывы в Киеве и области
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ снова бьет по мирным городам: взрывы в Киеве и области

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы из-за очередной атаки российских БПЛА, есть повреждения и ранен гражданский

5 февраля 2026, 03:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на сегодня в Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников. Предварительно по враждебным целям работали силы противовоздушной обороны.

РФ снова бьет по мирным городам: взрывы в Киеве и области

Российская атака на Киев

По информации начальника Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в результате атаки в Оболонском районе зафиксировано возгорание автомобилей на стоянке.

В Святошинском районе также есть последствия удара – предварительно без пожара и без пострадавших.

В то же время враг атаковал Киевскую область. Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник , под ударами дронов оказались мирные населенные пункты области.

В Вышгородском районе в результате атаки пострадал мужчина. Его с рваной раной грудной клетки госпитализировали в местную больницу, медики оказывают необходимую помощь. Также поврежден частный жилой дом.

Вражеская атака продолжается. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости