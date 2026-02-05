РФ снова бьет по мирным городам: взрывы в Киеве и области

В ночь на сегодня в Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников. Предварительно по враждебным целям работали силы противовоздушной обороны.

Российская атака на Киев

По информации начальника Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в результате атаки в Оболонском районе зафиксировано возгорание автомобилей на стоянке.

В Святошинском районе также есть последствия удара – предварительно без пожара и без пострадавших.

В то же время враг атаковал Киевскую область. Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник , под ударами дронов оказались мирные населенные пункты области.

В Вышгородском районе в результате атаки пострадал мужчина. Его с рваной раной грудной клетки госпитализировали в местную больницу, медики оказывают необходимую помощь. Также поврежден частный жилой дом.

Вражеская атака продолжается. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.