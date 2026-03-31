РФ знайшла спосіб повністю залишити Україну без ППО: озвучено тривожний сценарій

Окупанти застосовують нову тактику, використовуючи дрони типу "Шахед" з макетами ракет Р-60, щоб дезорієнтувати українську авіацію та перевантажити системи протиповітряної оборони. Про це повідомив радник Міністра оборони України з технологічних питань Сергій Бескрестнов, більш відомий як "Флеш".

За його словами, українська армійська авіація має достатній досвід для реагування на такі хитрощі, проте підрозділи перехоплювачів, що належать різним військовим відомствам, можуть помилково сприймати дрони з макетами ракет за реальні загрози та намагатися їх знищити.

"Армійська авіація знає, як діяти в таких ситуаціях. А от численні підрозділи перехоплювачів у різних родах військ намагатимуться знищити цю "важливу" ціль. Основна мета ворога — перевантажити нашу ППО та відволікти її від реальних загроз", — зазначив Бескрестнов.

На думку радника Міноборони, зараз критичною задачею є розробка методів, що дозволяють розрізняти дрони з макетами та реальні бойові загрози. Це має допомогти знизити ефективність тактики противника та забезпечити більш точне реагування ППО.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що атака 23–24 березня стала небезпечним етапом зміни підходів російських військ. Російські сили можуть чергувати періоди накопичення ракет із масованими ударами та використовувати великі хвилі безпілотників для перевантаження систем ППО.

За оцінками експертів, Росія планувала запускати серії ударів із понад 1000 БпЛА по Україні до осені 2025 року. Серія атак 23–24 березня розглядається як один із найближчих кроків для реалізації цієї стратегії, що свідчить про продовження адаптації тактики ворога у війні проти України.

