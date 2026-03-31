РФ нашла способ полностью оставить Украину без ПВО: озвучен тревожный сценарий

Оккупанты применяют новую тактику, используя дроны типа "Шахед" с макетами ракет Р-60, чтобы дезориентировать украинскую авиацию и перегрузить системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил советник Министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, более известный как "Флэш".

По его словам, у украинской армейской авиации есть достаточный опыт для реагирования на такие уловки, однако подразделения перехватчиков, принадлежащие разным военным ведомствам, могут ошибочно воспринимать дроны с макетами ракет за реальные угрозы и пытаться их уничтожить.

"Армейская авиация знает, как поступать в таких ситуациях. А вот многочисленные подразделения перехватчиков в разных родах войск постараются уничтожить эту "важную" цель. Основная цель врага – перегрузить нашу ПВО и отвлечь ее от реальных угроз", — отметил Бескрестнов.

По мнению советника Минобороны, сейчас критическая задача — разработка методов, позволяющих различать дроны с макетами и реальные боевые угрозы. Это должно помочь снизить эффективность тактики противника и обеспечить более точное реагирование ПВО.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что атака 23-24 марта стала опасным этапом изменения подходов российских войск. Российские силы могут чередовать периоды накопления ракет с массированными ударами и использовать большие волны беспилотников для перегрузки систем ПВО.

По оценкам экспертов, Россия планировала запускать серии ударов с более чем 1000 БПЛА по Украине до осени 2025 года. Серия атак 23-24 марта рассматривается как один из ближайших шагов по реализации этой стратегии, что свидетельствует о продолжении адаптации тактики врага в войне против Украины.

