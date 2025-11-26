РФ запустить крилаті ракети: коли може бути новий масований обстріл України

РФ у найближчі дні може завдати ударів по Україні крилатими ракетами. Про це інформують моніторингові канали.

Удар РФ по Україні (фото з відкритих джерел)

Наразі фіксується висока ймовірність використання крилатих ракет Х-22 та Х-32. Їхнє застосування можливе з борту восьми стратегічних бомбардувальників Ту-22м3.

Відомо, що дальність польоту ракети Х-22 становить до 600 км. У свою чергу, крилата ракета Х-32 здатна долати дистанцію до 1000 кілометрів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру в Донецькій та Харківській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях вранці 26 листопада застосували аварійні відключення, повідомили в Укренерго.

"Енергетики вже почали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових ударів у всіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються погодинні відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.





"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", — додали в Укренерго.

