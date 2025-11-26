logo

РФ запустит крылатые ракеты: когда может быть новый массированный обстрел Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ запустит крылатые ракеты: когда может быть новый массированный обстрел Украины

РФ может дарить по Украине крылатыми ракетами в течение нескольких ближайших суток

26 ноября 2025, 17:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

РФ в ближайшие дни может нанести удары по Украине крылатыми ракетами. Об этом сообщает мониторинговые каналы.

РФ запустит крылатые ракеты: когда может быть новый массированный обстрел Украины

Удар РФ по Украине (фото из открытых источников)

В настоящее время фиксируется высокая вероятность использования крылатых ракет Х-22 и Х-32. Их применение возможно с борта восьми стратегических бомбардировщиков Ту-22м3.

Известно, что дальность полета ракеты Х-22 составляет до 600 км. В свою очередь, крылатая ракета Х-32 способна преодолевать дистанцию до 1000 км.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские захватчики атаковали энергетическую инфраструктуру в Донецкой и Харьковской областях. Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях утром 26 ноября были применены аварийные отключения, сообщили в Укрэнерго.

"Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых ударов во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются почасовые отключения объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Также действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", — добавили в Укрэнерго.



