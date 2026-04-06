РФ залищилася без основного "козиря" на війні: розкрито сенсаційне фіаско Путіна

Росія опинилася у складному становищі після втрати доступу до системи Starlink, що фактично відкинуло її можливості зв’язку на фронті більш ніж на рік назад. Про це розповів ветеран російсько-української війни та директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі Radio NV.

За його словами, на момент відключення системи у російських військ уже було близько 50 тисяч незаконно отриманих терміналів. Це дозволяло їм підтримувати сучасний рівень зв’язку, однак втрата доступу стала серйозним ударом. Дикий зазначив, що тоді для окупантів це було справжнім шоком, і українська сторона змогла використати ситуацію для покращення позицій на фронті. Водночас він наголосив, що цей ефект із самого початку був тимчасовим.

Після цього російські сили повернулися до рівня зв’язку, який мали раніше — ще до активного використання Starlink. Однак зараз вони намагаються відновити той рівень технологічної переваги, до якого звикли, що значно складніше.

Як альтернативу окупанти почали використовувати супутникову систему "Ямал", яка належить корпорації "Газпром", залучаючи її ресурси для військових потреб. Проте ця система має обмеження — у розпорядженні лише вісім супутників, і їхніх можливостей недостатньо для повноцінного покриття зони бойових дій. Фактично фронт лише частково потрапляє в зону дії одного з них.

Також, за словами експерта, Росія працює над створенням власного аналога супутникового інтернету — умовного "російського Starlink". Втім, реалізація такого проєкту потребує значних ресурсів: сотень запусків супутників і кількох років роботи навіть за ідеальних умов.

Дикий підкреслив, що наразі ці плани виглядають радше декларативними, ніж реалістичними. Він також припускає, що Росія може вдатися до нових спроб обходу обмежень або використання сумнівних схем для відновлення зв’язку на фронті.

