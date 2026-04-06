РФ осталась без основного "козыря" на войне: раскрыто сенсационное фиаско Путина

Россия оказалась в сложном положении после потери доступа к системе Starlink, что фактически отвергло ее возможности связи на фронте более года назад. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

Фото: из открытых источников

По его словам, к моменту отключения системы у российских войск уже было около 50 тысяч незаконно полученных терминалов. Это позволяло им поддерживать современный уровень связи, однако утрата доступа стала серьезным ударом. Дикий отметил, что тогда для окупантов это было настоящим шоком, и украинская сторона смогла использовать ситуацию для улучшения позиций на фронте. В то же время он подчеркнул, что этот эффект изначально был временным.

После этого российские силы вернулись к уровню связи, который имел ранее — еще до активного использования Starlink. Однако сейчас они пытаются восстановить уровень технологического преимущества, к которому привыкли, что значительно сложнее.

В качестве альтернативы оккупанты начали использовать спутниковую систему "Ямал", принадлежащую корпорации "Газпром", привлекая ее ресурсы для военных нужд. Однако у этой системы есть ограничения — в распоряжении всего восемь спутников, и их возможностей недостаточно для полноценного покрытия зоны боевых действий. Фактически фронт лишь отчасти попадает в зону действия одного из них.

Также, по словам эксперта, Россия работает над созданием собственного аналога спутникового интернета – условного "российского Starlink". Впрочем, реализация такого проекта требует значительных ресурсов: сотен запусков спутников и несколько лет работы даже при идеальных условиях.

Дикий подчеркнул, что сейчас эти планы выглядят скорее декларативными, чем реалистичными. Он также предполагает, что Россия может предпринять новые попытки обхода ограничений или использование сомнительных схем для восстановления связи на фронте.

