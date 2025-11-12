logo_ukra

BTC/USD

105023

ETH/USD

3577.12

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ втратить 37 млрд доларів: про що Зеленський говорив із керівниками ГУР та зовнішньої розвідки
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ втратить 37 млрд доларів: про що Зеленський говорив із керівниками ГУР та зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський поділився деталями доповідей від керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка та начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова

12 листопада 2025, 16:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Цього року вперше від початку війни фіксується значне зниження видобутку та переробки російської нафти. Це – важливий результат спільного з партнерами тиску на Росію. 

РФ втратить 37 млрд доларів: про що Зеленський говорив із керівниками ГУР та зовнішньої розвідки

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За підсумками року очікується, що Росія втратить щонайменше 37 млрд доларів бюджетних нафтогазових доходів. Про це після зустрічей із керівником Служби зовнішньої розвідки Олегом Іващенком повідомив президент Володимир Зеленський. 

За його словами, ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор країни-агресорки. 

"Усе це обмежує російську воєнну машину. Працюють ефективно і звичайні санкції проти Росії, і українські далекобійні санкції. Визначені також напрямки подальшого нашого санкційного тиску", — зазначив Зеленський. 

Президент подякував партнерам, які завдають "цілком справедливих юридичних ударів" по суднах російського нафтового флоту. За словами Зеленського, росіяни вже менше використовують танкерів. 

Із керівником СЗР України президент також обговорив заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами. Йшлося й про інші операції за кордоном.

Окрім того, Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова. 

"Багато непублічних деталей. Серед тих речей, про які можемо говорити публічно, Кирило доповів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України", — повідомив президент. 

Нині, за його словами, Україна відслідковує російські зв’язки в ключових регіонах світу та обмежує їх. Йшлося також про операції української військової розвідки та "деякі заходи в інтересах України".

Як повідомляв портал "Коментарі", Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нічні удари по заводу "Ставролєн", що у Будьоновську Ставропольського краю РФ. Окрім того, уражено склад боєприпасів ворога на території тимчасово окупованої Донецької області. Удар по інфраструктурі російського ТОВ "Ставролєн"  має знизити можливості виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу країни-агресора.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16842
Теги:

Новини

Всі новини