РФ втратить 37 млрд доларів: про що Зеленський говорив із керівниками ГУР та зовнішньої розвідки

Цього року вперше від початку війни фіксується значне зниження видобутку та переробки російської нафти. Це – важливий результат спільного з партнерами тиску на Росію.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За підсумками року очікується, що Росія втратить щонайменше 37 млрд доларів бюджетних нафтогазових доходів. Про це після зустрічей із керівником Служби зовнішньої розвідки Олегом Іващенком повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор країни-агресорки.

"Усе це обмежує російську воєнну машину. Працюють ефективно і звичайні санкції проти Росії, і українські далекобійні санкції. Визначені також напрямки подальшого нашого санкційного тиску", — зазначив Зеленський.

Президент подякував партнерам, які завдають "цілком справедливих юридичних ударів" по суднах російського нафтового флоту. За словами Зеленського, росіяни вже менше використовують танкерів.

Із керівником СЗР України президент також обговорив заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами. Йшлося й про інші операції за кордоном.

Окрім того, Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

"Багато непублічних деталей. Серед тих речей, про які можемо говорити публічно, Кирило доповів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України", — повідомив президент.

Нині, за його словами, Україна відслідковує російські зв’язки в ключових регіонах світу та обмежує їх. Йшлося також про операції української військової розвідки та "деякі заходи в інтересах України".

Як повідомляв портал "Коментарі", Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нічні удари по заводу "Ставролєн", що у Будьоновську Ставропольського краю РФ. Окрім того, уражено склад боєприпасів ворога на території тимчасово окупованої Донецької області. Удар по інфраструктурі російського ТОВ "Ставролєн" має знизити можливості виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу країни-агресора.