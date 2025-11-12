РФ потеряет 37 млрд долларов: о чем Зеленский говорил с руководителями ГУР и внешней разведки

В этом году впервые с начала войны фиксируется значительное снижение добычи и переработки российской нефти. Это важный результат совместного с партнерами давления на Россию.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По итогам года ожидается, что Россия потеряет не менее 37 млрд долларов бюджетных нефтегазовых доходов. Об этом после встречи с руководителем Службы внешней разведки Олегом Иващенко сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, еще десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и энергетический сектор страны-агрессорки.

Все это ограничивает российскую военную машину. Работают эффективно и обычные санкции против России и украинские дальнобойные санкции. Определены также направления дальнейшего нашего санкционного давления", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил партнеров, которые наносят "совершенно справедливые юридические удары" по судам российского нефтяного флота. По словам Зеленского, россияне уже меньше используют танкеров.

С руководителем СВР Украины президент также обсудил меры по возвращению домой украинских детей, которые были похищены россиянами. Речь шла и о других операциях за границей.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

"Много непубличных деталей. Среди тех вещей, о которых мы можем говорить публично, Кирилл доложил об имеющихся данных о российских планах на первое полугодие следующего года, а также о ключевых аспектах геополитической ситуации вокруг Украины", — сообщил президент.

В настоящее время, по его словам, Украина отслеживает российские связи в ключевых регионах мира и ограничивает их. Речь шла также об операциях украинской военной разведки и "некоторых мерах в интересах Украины".

Как сообщал портал "Комментарии", Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил ночные удары по заводу "Ставролен", что в Буденовске Ставропольского края РФ. Кроме того, поражен склад боеприпасов врага на территории временно оккупированной Донецкой области. Удар по инфраструктуре российского ООО "Ставролен" должен снизить возможности производства нефтехимической продукции для нужд военно-промышленного комплекса страны-агрессора.