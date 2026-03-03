РФ всерйоз поклала око на українське місто-мільйонник: озвучено тривожний прогноз

Захоплення міста Дніпро може стати наступною метою Росії у разі нового наступу. Про це повідомив мер міста Борис Філатов в інтерв’ю виданню Le Monde.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Дніпро наближається до лінії фронту і розташований у центрі України на "перехресті трьох фронтів", що робить його стратегічно важливим. Місто виконує функції військового, логістичного та гуманітарного центру, підкреслив Філатов.

"Ми знали, що це станеться, але це неприємно. Для Москви це символічна віха", — заявив мер.

Він наголосив, що хоча Росія ще далека від захоплення Дніпра, місто залишається ключовою ціллю для агресора.

Після невдалих спроб окупантів захопити Покровськ вони змістили увагу на Дніпропетровську область. Водночас плани російських військ щодо Донбасу залишаються незмінними, але у ворога є наміри створити буферні зони в інших регіонах України.

Крім того, російські війська здійснюють спроби оточити місто Мирноград у Донецькій області, намагаючись проникнути з різних напрямків замість прямих лобових атак.

Українські сили активно реагують на загрози. Зокрема, воїни 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу ДШВ ЗСУ провели блискавичну операцію на одній із найгарячіших ділянок фронту, що змінила тактичну ситуацію, повідомляється у телеграмі підрозділу.

