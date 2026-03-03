РФ всерьез положила глаз на украинский город-миллионник: озвучен тревожный прогноз

Захват Днепра может стать следующей целью России в случае нового наступления. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в интервью изданию Le Monde.

По его словам, Днепр приближается к линии фронта и расположен в центре Украины на "перекрестке трех фронтов", что делает его стратегически важным. Город выполняет функции военного, логистического и гуманитарного центра, подчеркнул Филатов.

"Мы знали, что это произойдет, но это неприятно. Для Москвы это символическая веха", — заявил мэр.

Он подчеркнул, что, хотя Россия еще далека от захвата Днепра, город остается ключевой целью для агрессора.

После неудачных попыток окупантов захватить Покровск они сместили внимание на Днепропетровскую область. В то же время, планы российских войск по Донбассу остаются неизменными, но у врага есть намерения создать буферные зоны в других регионах Украины.

Кроме того, российские войска предпринимают попытки оцепить город Мирноград в Донецкой области, пытаясь проникнуть из разных направлений вместо прямых лобовых атак.

Украинские силы активно реагируют на угрозы. В частности, воины 132-й отдельный разведывательный батальон 7-го корпуса ДШВ ВСУ провели молниеносную операцию на одном из самых горячих участков фронта, изменившую тактическую ситуацию, сообщается в телеграмме подразделения.

Как уже писали "Комментарии", некоторые правительства стран Евросоюза относятся скептически к идее ускоренного вступления Украины в блок в рамках возможного мирного соглашения. Как сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, опасения связаны с тем, что такой шаг может открыть "ящик Пандоры" проблем и подвергнуть сомнению логику будущего расширения ЕС.