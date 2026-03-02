"РФ відверто йде у ва-банк": озвучено гучну заяву про велику небезпеку для України на фронті

Весна та літо цього року можуть стати найскладнішими етапами війни в Україні. Таку думку в ефірі Радіо NV висловив ветеран російсько-української війни та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, зима була надзвичайно тяжкою, проте результати боїв для України є задовільними, а для Росії — абсолютно незадовільними.

Фото: з відкритих джерел

"Попереду нас очікує найважча весна та найважче літо цієї війни. Сподіваюся, що співвідношення результатів буде на нашу користь", — зазначив Дикий.

Ветеран підкреслив, що обидві сторони конфлікту виснажені, проте російське керівництво "фактично йде ва-банк".

"Не знаю, як справи у Володимира Володимировича, але його генерали та економісти повинні розуміти: якщо вони не додадуть нам протягом цього року, є велика ймовірність їхнього власного обвалу", — каже Дикий.

Коментуючи прорив лінії оборони ворога на Олександрівському напрямку, Дикий зазначив, що українські сили досягли відчутних результатів. Зокрема, відключення системи Starlink у російських військах значно ускладнило їхнє управління. "Коли вдалося обвалити зв’язок та командування ворога, виникло унікальне вікно можливостей для наступу по всьому фронту, але у нас не вистачало людей", — пояснив він.

Попри обмежену кількість військ, українським силам вдалося сформувати "ударний кулак" на одній ділянці фронту, сконцентрувавши найефективніші підрозділи, включно з бойовими групами Головного управління розвідки. Завдяки цьому Україна змогла помінятися місцями з ворогом і максимально використати тактичну перевагу, яку дало відключення Starlink.

Дикий підкреслив, що українські військові продовжують шукати можливості для ефективних дій на інших напрямках фронту, але обмежені людські ресурси залишаються головним викликом. Водночас досвідчені підрозділи та правильна координація дають шанси досягти значущих результатів у поточній фазі конфлікту.

Портал "Коментарі" вже писав, що близько 70% українців не вірять, що нинішні переговори зможуть забезпечити тривалий мир, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Лише чверть опитаних (25%) вважають, що перемовини можуть призвести до стабільного врегулювання конфлікту, а решта 5% респондентів не змогли визначитися зі своєю позицією. Порівняно з серединою січня 2026 року суттєвих змін у настроях громадян не спостерігається.