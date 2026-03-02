"РФ откровенно идет в ва-банк": озвучено громкое заявление о большой опасности для Украины на фронте

Весна и лето этого года могут стать сложными этапами войны в Украине. Такое мнение в эфире Радио NV высказал ветеран российско-украинской войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, зима была чрезвычайно тяжелой, однако результаты боев для Украины удовлетворительные, а для России — абсолютно неудовлетворительные.

Фото: из открытых источников

"Впереди нас ожидает самая тяжелая весна и тяжелое лето этой войны. Надеюсь, что соотношение результатов будет в нашу пользу", — отметил Дикий.

Ветеран подчеркнул, что обе стороны конфликта истощены, однако российское руководство "фактически идет ва-банк".



"Не знаю, как дела у Владимира Владимировича, но его генералы и экономисты должны понимать: если они не добавят нам в течение этого года, есть большая вероятность их собственного обвала", — говорит Дикий.

Комментируя прорыв линии обороны врага на Александровском направлении, Дикий отметил, что украинские силы добились ощутимых результатов. В частности, отключение системы Starlink в российских войсках значительно усложнило их управление. "Когда удалось обрушить связь и командование врага, возникло уникальное окно возможностей для наступления по всему фронту, но у нас не хватало людей", — пояснил он.

Несмотря на ограниченное количество войск, украинским силам удалось сформировать ударный кулак на одном участке фронта, сконцентрировав наиболее эффективные подразделения, включая боевые группы Главного управления разведки. Благодаря этому, Украина смогла поменяться местами с врагом и максимально использовать тактическое преимущество, которое дало отключение Starlink.

Дикий подчеркнул, что украинские военные продолжают искать возможности для эффективных действий по другим направлениям фронта, но ограниченные человеческие ресурсы остаются главным вызовом. В то же время, опытные подразделения и правильная координация дают шансы достичь значимых результатов в текущей фазе конфликта.

