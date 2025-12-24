РФ відреагувала переписаний мирний план: Путін запропонував свій перелік вимог

Поки у світі розраховували на умовне "різдвяне диво" та можливе підписання мирної угоди до 25 грудня, у Москві дійшли висновку, що чинний варіант документа потребує суттєвого доопрацювання. Росія не відмовляється від нього повністю, аби не загострювати відносини з президентом США Дональдом Трампом, однак і погоджуватися на підписання в нинішньому вигляді не готова.

Кремль РФ (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.

Список вимог Москви

За словами співрозмовника видання, у Кремлі підходять до аналізу документа "з холодною головою", однак розглядають його як "типовий український план". Російська сторона наполягатиме на включенні до угоди таких положень:

Обмеження ЗСУ: Москва вимагає скорочення чисельності української армії та переліку дозволених видів озброєння в післявоєнний період (Київ наполягає на армії у 800 тисяч осіб).

НАТО та ЄС: гарантії нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід. Що стосується членства України в ЄС, РФ наполягає на збереженні "нейтрального статусу".

Мова та гроші: закріплення статусу російської мови в Україні, скасування санкцій і повернення Росії заморожених активів.

Головний камінь спотикання — Донеччина

Найбільш болючим питанням залишаються території.

Позиція РФ: Москва заявляє про готовність вивести війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей (де вони ще перебувають або на які мають претензії), водночас вимагаючи від України повного виходу з Донецької області.

Позиція України: Київ категорично відмовляється приймати цю умову. Володимир Зеленський наголошує, що здача укріпленого району зробить державу вразливою до нових атак.

"Ми в ситуації, коли росіяни хочуть, щоб ми пішли з Донецької області, а американці намагаються знайти спосіб, щоб це було „не відходом“ — бо ми проти відходу", — пояснив Зеленський.

США, своєю чергою, пропонують компромісний варіант — оголосити спірні райони Донеччини "вільною економічною" або "демілітаризованою" зоною.

Що пропонує Київ

Зі свого боку Україна погодила зі Сполученими Штатами такі ключові пункти:

Припинення вогню в день підписання угоди під контролем міжнародних спостерігачів.

Проведення президентських виборів "якнайшвидше" після встановлення режиму тиші.

Надання гарантій безпеки від США у разі порушення перемир’я Росією.

Визначення чіткого дедлайну вступу до ЄС та фінансування відбудови.

Наразі Володимир Путін особисто не висловлювався щодо цього плану, однак його прессекретар Дмитро Пєсков підтвердив, що контакти з Вашингтоном найближчим часом триватимуть.

