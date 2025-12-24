РФ отреагировала на переписанный мирный план: Путин предложил свой перечень требований

Пока в мире рассчитывали на условное "рождественское чудо" и возможное подписание мирного соглашения до 25 декабря, в Москве пришли к выводу, что действующий вариант документа требует существенной доработки. Россия не отказывается от него полностью, чтобы не заострять отношения с президентом США Дональдом Трампом, однако и соглашаться на подписание в нынешнем виде не готова.

Кремль РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Список требований Москвы

По словам собеседника издания, в Кремле подходят к анализу документа "с холодной головой", однако рассматривают его как "типичный украинский план". Российская сторона будет настаивать на включении в соглашение следующих положений:

Москва требует сокращения численности украинской армии и перечня разрешенных видов вооружения в послевоенный период (Киев настаивает на армии в 800 тысяч человек).

НАТО и ЕС: гарантии нерасширения Североатлантического альянса на восток. Что касается членства Украины в ЕС, РФ настаивает на сохранении нейтрального статуса.

Язык и деньги: закрепление статуса русского языка в Украине, упразднение санкций и возвращение России замороженных активов.

Главный камень преткновения.

Наиболее болезненным вопросом остаются территории.

Позиция РФ: Москва заявляет о готовности вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей (где они еще находятся или на которые имеют претензии), требуя от Украины полного выхода из Донецкой области.

Киев категорически отказывается принимать это условие. Владимир Зеленский отмечает, что сдача укрепленного района сделает государство уязвимым к новым атакам.

"Мы в ситуации, когда россияне хотят, чтобы мы ушли из Донецкой области, а американцы пытаются найти способ, чтобы это было "не уходом" — потому что мы против ухода", — пояснил Зеленский.

США, в свою очередь, предлагают компромиссный вариант — объявить спорные районы Донбасса "свободной экономической" или "демилитаризованной" зоной.

Что предлагает Киев

Со своей стороны Украина согласовала с Соединенными Штатами следующие ключевые пункты:

Прекращение огня в день заключения соглашения под контролем международных наблюдателей.

Проведение президентских выборов "скорее всего" после установления режима тишины.

Предоставление гарантий безопасности США в случае нарушения перемирия Россией.

Определение четкого дедлайна вступления в ЕС и финансирование восстановления.

Пока Владимир Путин лично не высказывался по этому плану, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что контакты с Вашингтоном в ближайшее время будут продолжаться.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в сети продолжает обсуждаться 20 пунктов проекта мирного плана, которые раскрыл президент Владимир Зеленский. Какие можно сделать выводы, мешая тем пунктам мирного плана о которых уже известно? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Политический аналитик, блогер Алексей Паныч отметил, что с так называемым недосогласованным "планом из 20 пунктов", который полуофициально обнародовал президент Владимир Зеленский, есть три новости: нейтральная, добрая и плохая.