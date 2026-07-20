РФ відмовляється від масованих ударів по Україні: розкрито несподіване фіаско Путіна

Російські війська поступово відмовляються від масованих атак на українські автозаправні станції, оскільки ця тактика не принесла очікуваного ефекту. Таку думку в коментарі УНІАН висловив засновник групи компаній Prime, експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін.

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За його словами, якщо ще кілька тижнів тому АЗС регулярно ставали цілями російських безпілотників, то нині інтенсивність таких ударів помітно знизилася. Причиною цього, на переконання фахівця, стала швидка реакція українського бізнесу, який навчився оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Льоушкін зазначив, що російське командування, ймовірно, дійшло висновку: удари по автозаправках не дозволяють досягти стратегічної мети, адже паливні компанії швидко ліквідовують наслідки атак і повертають об'єкти до роботи. Саме тому, вважає експерт, ця тактика поступово втрачає для ворога сенс.

Водночас він застеріг, що повністю виключати загрозу не варто. Насамперед це стосується прифронтових областей, де ризик нових ударів по критичній інфраструктурі залишається високим через близькість до лінії бойових дій. Однак у масштабах країни АЗС уже не є одним із головних пріоритетів для російських атак.

Експерт звернув увагу, що раніше окупанти могли завдавати по п'ять-десять ударів на добу по автозаправних станціях, намагаючись паралізувати роботу паливного ринку. Однак останнім часом кількість таких атак суттєво скоротилася.

На думку Льоушкіна, саме здатність українських операторів швидко ремонтувати пошкоджені заправки та відновлювати їхню роботу змусила росіян переглянути свою тактику. Він прогнозує, що тенденція до зменшення кількості ударів по АЗС збережеться й надалі, хоча окремі атаки все ще можливі. За словами експерта, нинішня ситуація свідчить про те, що спроби ворога завдати критичної шкоди паливній інфраструктурі не виправдали його очікувань, а український бізнес довів свою стійкість та здатність швидко адаптуватися до викликів війни.

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