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РФ отказывается от массированных ударов по Украине: раскрыто неожиданное фиаско Путина

Несмотря на обстрелы, украинские операторы АЗС оперативно восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

20 июля 2026, 17:55
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Клименко Елена

Российские войска постепенно отказываются от массированных атак на автозаправочные станции, поскольку эта тактика не принесла ожидаемого эффекта. Такое мнение высказал основатель группы компаний Prime, эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин.

РФ отказывается от массированных ударов по Украине: раскрыто неожиданное фиаско Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, если еще несколько недель назад АЗС регулярно становились целями российских беспилотников, то интенсивность таких ударов заметно снизилась. Причиной этого, по мнению специалиста, стала быстрая реакция украинского бизнеса, который научился оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Левшкин отметил, что российское командование, вероятно, пришло к выводу: удары по автозаправкам не позволяют добиться стратегической цели, ведь топливные компании быстро ликвидируют последствия атак и возвращают объекты к работе. Именно поэтому, считает эксперт, эта тактика постепенно теряет смысл для врага.

В то же время, он предостерег, что полностью исключать угрозу не стоит. Прежде всего, это касается прифронтовых областей, где риск новых ударов по критической инфраструктуре остается высоким из-за близости к линии боевых действий. Однако в масштабах страны АЗС уже не один из главных приоритетов для российских атак.

Эксперт обратил внимание, что ранее оккупанты могли наносить по пять-десять ударов в сутки по автозаправочным станциям, пытаясь парализовать работу топливного рынка. Однако в последнее время количество подобных атак существенно сократилось.

По мнению Леушкина, именно способность украинских операторов быстро ремонтировать поврежденные заправки и возобновлять работу заставила россиян пересмотреть свою тактику. Он прогнозирует, что тенденция к уменьшению количества ударов по АЗС сохранится и дальше, хотя отдельные атаки все еще возможны. По словам эксперта, нынешняя ситуация свидетельствует о том, что попытки врага нанести критический ущерб топливной инфраструктуре не оправдали его ожиданий, а украинский бизнес доказал свою устойчивость и способность быстро адаптироваться к вызовам войны.

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