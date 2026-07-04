РФ пропонує Україні тимчасово зупинити обстріли: деталі

Міноборони Росії запропонувало тимчасово припинити обстріл нібито "захопленої" Костянтинівки на Донеччині, щоб провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих військових. Заяву ворожого оборонного відомства оприлюднюють російські ЗМІ.

Бої за Костянтинівку. Фото: з відкритих джерел

"У зв'язку із звільненням російськими військами міста Костянтинівка та встановлення над ним повного нашого контролю, російська сторона готова провести гуманітарну акцію", — йдеться у заяві.

У міністерстві додали, що пропонують припинити обстріл з 12:00 до 18:00 6 липня. Відповідь української сторони в РФ нібито очікують до 12.00 5 липня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський з іронією прокоментував заяви Кремля про нібито повне захоплення Костянтинівки на Донеччині, запропонувавши російському лідеру Володимиру Путіну провести там особисту зустріч. У Москві оперативно відреагували на слова українського президента.

Коментуючи повідомлення російської влади про встановлення контролю над містом, Зеленський заявив, що Кремль знову поширює неправдиву інформацію про ситуацію на фронті.

За словами президента, російське керівництво намагається створити інформаційний ефект і переконати міжнародне співтовариство, зокрема Сполучені Штати, у своїх військових успіхах, незважаючи на реальний стан справ.

На пропозицію українського лідера відповів речник президента РФ Дмитро Пєсков. Представник Кремля заявив, що Москва нібито готова до переговорів із Володимиром Зеленським, проте проводити їх пропонує виключно у російській столиці.



