РФ предлагает Украине временно остановить обстрелы: детали

Минобороны России предложило временно прекратить обстрелы якобы "захваченной" Константиновки в Донецкой области, чтобы провести "гуманитарную акцию" по передаче тел погибших военных. Заявление вражеского оборонного ведомства публикуют российские СМИ.

Бои за Константиновку. Фото: из открытых источников

"В связи с освобождением российскими войсками города Константиновка и установления над ним полного нашего контроля, российская сторона готова провести гуманитарную акцию", — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что предлагают прекратить обстрелы с 12:00 до 18:00 6 июля. Ответ украинской стороны в РФ якобы ожидают до 12:00 5 июля.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский с иронией прокомментировал заявления Кремля о якобы полном захвате Константиновки в Донецкой области, предложив российскому лидеру Владимиру Путину провести там личную встречу. В Москве оперативно отреагировали на слова украинского президента.

Комментируя сообщения российских властей об установлении контроля над городом, Зеленский заявил, что Кремль вновь распространяет ложную информацию о ситуации на фронте.

По словам президента, российское руководство пытается создать информационный эффект и убедить международное сообщество, в том числе Соединенные Штаты, в собственных военных успехах, несмотря на реальное положение дел.

На предложение украинского лидера ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Владимиром Зеленским, однако проводить их предлагает исключительно в российской столице.



