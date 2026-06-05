РФ придумала страшну небезпеку для України з Білорусі: розкрито насторожуючі деталі

Протягом останніх тижнів Росія активізувала використання дронів для атак на територію України, при цьому значна частина безпілотників перетинає повітряний простір Білорусі. Про це на брифінгу в Media Center Ukraine повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За його словами, ударні безпілотники РФ проникають у білоруський повітряний простір, рухаються вздовж території країни й потім заходять на північні області України, зокрема Київську та Житомирську. При цьому Мінськ поки що жодного разу не висловив офіційного засудження дій Росії, яка використовує білоруську територію для ударів.

Демченко також зазначив, що режим Лукашенка неодноразово намагався звинуватити Україну в проведенні "шахедних" атак, хоча насправді ситуація протилежна.

"За останні кілька тижнів ми фіксуємо збільшення таких дронових операцій, і їхня активність росте", — наголосив він.

Водночас представник ДПСУ підкреслив, що Москва продовжує чинити тиск на Білорусь із метою її більш глибокого залучення у війну проти України, однак наразі немає ознак накопичення ударних угруповань або підрозділів Росії, які свідчили б про підготовку нового наступу з білоруського напрямку.

"Ми бачимо перевірку боєготовності, спільні навчання та перевірки різних підрозділів білоруської армії. Іноді є короткі паузи, але загалом додаткових російських сил на території Білорусі, які б створювали серйозну загрозу, не зафіксовано", – зазначив Демченко, закликавши залишатися пильними щодо потенційних провокацій.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна прагне, щоб переговори щодо завершення війни розпочалися вже цього літа, проте Росія сподівається на успіхи у власній наступальній кампанії та розраховує зміцнити свої позиції шляхом масованих обстрілів українських міст і критичної інфраструктури, вважає політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.