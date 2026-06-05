"Це критичний фактор": озвучено категоричну заяву про радикальну зміну війни в Україні

Україна прагне, щоб переговори щодо завершення війни розпочалися вже цього літа, проте Росія сподівається на успіхи у власній наступальній кампанії та розраховує зміцнити свої позиції шляхом масованих обстрілів українських міст і критичної інфраструктури, вважає політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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За його словами, якщо влітку активізувати переговорний процес не вдасться, восени створиться сприятливіший політичний фон для його початку. Чаленко зазначив, що крім запланованих на 3 листопада виборів до Конгресу США, значну роль відіграють і так звані вибори до Державної думи РФ, які мають пройти 18-20 вересня. Ці заходи, за словами експерта, слугують елементом легітимації російського режиму, який відчуває зниження підтримки мілітаризованої риторики у суспільстві.

"Я розумію, що на виборах у РФ результати формуються штучно, але якщо порівняти з попередніми голосуваннями, де "Єдина Росія" набирала близько 50%, а зараз їхні рейтинги навіть не дотягують до 30%, це серйозний фактор для використання політичного моменту. Це може стати приводом для організації багатомісячного режиму припинення вогню", — пояснив Чаленко.

Водночас політолог попередив, що після проведення виборів у США та Росії бойові дії можуть поновитися вже взимку.



"Головне завдання української дипломатії та наших партнерів — зробити так, щоб режим припинення вогню був максимально стійким. Можна називати його як завгодно — корейським сценарієм чи іншим чином, — але ключова мета — припинити активну фазу бойових дій", — підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Києві 5 червня вдень сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль, рухаючись із великою швидкістю, злетів із проїжджої частини і врізався в підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули чотири особи, повідомляють місцеві пабліки та ЗМІ.