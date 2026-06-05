"Это критический фактор": озвучено категорическое заявление о радикальном изменении войны в Украине

Украина стремится к тому, чтобы переговоры по завершению войны начались уже этим летом, однако Россия надеется на успехи в собственной наступательной кампании и рассчитывает укрепить свои позиции путем массированных обстрелов украинских городов и критической инфраструктуры, считает политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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По его словам, если летом активизировать переговорный процесс не удастся, осенью создастся более благоприятный политический фон для его начала. Чаленко отметил, что помимо запланированных на 3 ноября выборов в Конгресс США, значительную роль играют и так называемые выборы в Государственную Думу РФ, которые должны пройти 18-20 сентября. Эти меры, по словам эксперта, служат элементом легитимации российского режима, ощущающего снижение поддержки милитаризованной риторики в обществе.

"Я понимаю, что на выборах в РФ результаты формируются искусственно, но если сравнить с предыдущими голосованиями, где Единая Россия набирала около 50%, а сейчас их рейтинги даже не дотягивают до 30%, это серьезный фактор для использования политического момента. Это может стать поводом для организации многомесячного режима прекращения огня", — пояснил Чален.

В то же время, политолог предупредил, что после проведения выборов в США и России боевые действия могут возобновиться уже зимой.



"Главная задача украинской дипломатии и наших партнеров — сделать так, чтобы режим прекращения огня был максимально устойчивым. Можно называть его как угодно — корейским сценарием или иным образом — но ключевая цель — прекратить активную фазу боевых действий", — подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Киеве 5 июня днем произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль, двигаясь с большой скоростью, взлетел с проезжей части и врезался в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека, сообщают местные паблики и СМИ.