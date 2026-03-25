РФ порушила "негласну домовленість": чому вже попереджають про нову ескалацію у війні

Вдень 24 березня Росія завдала масованого ракетного удару по території України, який, за оцінками експертів, став нетиповим і може свідчити про новий виток ескалації. Військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Radio NV заявив, що ця атака фактично порушила неформальну практику, яка, за його словами, існувала протягом останніх років.

Удар по Львову. Фото: з відкритих джерел

"Останні 2-3 роки існувала така негласна домовленість, що удари в робочий час, у світловий день майже не завдавалися. Я не маю на увазі прифронтові Краматорськ, Слов’янськ, Суми. Це не було прописано офіційно, але певний “мовчазний режим” все ж існував", — зазначив він.

За словами Жирохова, денна атака свідчить про те, що Росія свідомо ігнорує будь-які неписані правила ведення війни та продовжує діяти як агресор без обмежень.

Експерт також підкреслив, що очікує на відповідь українських Сил оборони, однак вона потребуватиме часу для підготовки.

"Я думаю, що найближчим часом буде відповідь. Але для її виконання потрібно кілька днів. І росіяни побачать адекватну реакцію", — сказав експерт.

Окремо Жирохов звернув увагу на географію ударів, зокрема по центральних частинах великих міст — Львова, Івано-Франківська та Тернополя, назвавши це "переходом усіх меж".

За його словами, подібні дії лише посилюють напругу та можуть призвести до подальшої ескалації бойових дій.

