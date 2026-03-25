РФ нарушила "негласную договоренность": почему уже предупреждают о новой эскалации в войне

Днем 24 марта Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, который, по оценкам экспертов, стал нетипичным и может свидетельствовать о новом витоке эскалации. Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV заявил, что эта атака фактически нарушила неформальную практику, которая, по его словам, существовала последние годы.

Удар по Львову. Фото: из открытых источников

"Последние 2-3 года существовала такая негласная договоренность, что удары в рабочее время в световой день почти не наносились. Я не имею в виду прифронт Краматорск, Славянск, Сумы. Это не было прописано официально, но определенный "молчаливый режим" все же существовал", — отметил он.

По словам Жирохова, дневная атака свидетельствует о том, что Россия сознательно игнорирует какие-либо неписаные правила ведения войны и продолжает действовать как агрессор без ограничений.

Эксперт также подчеркнул, что ожидает ответ украинских Сил обороны, однако он потребует времени для подготовки.

"Я думаю, что в ближайшее время последует ответ. Но для ее выполнения нужно несколько дней. И россияне увидят адекватную реакцию", – сказал эксперт.

Отдельно Жирохов обратил внимание на географию ударов, в частности, по центральным частям крупных городов — Львова, Ивано-Франковска и Тернополя, назвав это "переходом всех границ".

По его словам, подобные действия только усиливают напряжение и могут привести к дальнейшей эскалации боевых действий.

