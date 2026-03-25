РФ нарушила "негласную договоренность": почему уже предупреждают о новой эскалации в войне

Кравцев Сергей
Днем 24 марта Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, который, по оценкам экспертов, стал нетипичным и может свидетельствовать о новом витоке эскалации. Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV заявил, что эта атака фактически нарушила неформальную практику, которая, по его словам, существовала последние годы.
Удар по Львову. Фото: из открытых источников
По словам Жирохова, дневная атака свидетельствует о том, что Россия сознательно игнорирует какие-либо неписаные правила ведения войны и продолжает действовать как агрессор без ограничений.
Эксперт также подчеркнул, что ожидает ответ украинских Сил обороны, однако он потребует времени для подготовки.
Отдельно Жирохов обратил внимание на географию ударов, в частности, по центральным частям крупных городов — Львова, Ивано-Франковска и Тернополя, назвав это "переходом всех границ".
По его словам, подобные действия только усиливают напряжение и могут привести к дальнейшей эскалации боевых действий.
