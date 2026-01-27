РФ пом'якшила умови завершення війни, але у Кремля є важливий нюанс

Представники російської сторони на мирних переговорах демонструють більш прагматичний підхід до врегулювання війни проти України, ніж це випливає з публічної риторики Кремля. Про це повідомляє The Kyiv Independent з посиланням на американських посадовців.

Переговори про мир (фото з відкритих джерел)

У матеріалі йдеться, що Москва послідовно використовує публічні заяви до і після кожного раунду перемовин, щоб повторювати або навіть посилювати свої максимальні вимоги до України, зокрема у частині територіальних і політичних поступок.

"Зазвичай вони озвучують свої максималістські вимоги, а потім дозволяють своїм приватним переговорним командам працювати гнучко. Це відбувається вже давно", — зазначив американський чиновник на умовах анонімності.

Український посадовець, який обізнаний із перебігом переговорів за зачиненими дверима, розповів, що американська команда підходить до оцінки цих контактів "дуже специфічно", і навіть базова ввічливість у розмові розцінюється як важливий сигнал.

"Якщо всі поводяться ввічливо, це розглядається як позитивний знак", – пояснив він.

Як зазначає видання, така тактика Росії знову проявилася після візиту американських представників Віткоффа та Кушнера до Москви 22 січня. Після цих зустрічей помічник президента РФ Юрій Ушаков публічно заявив, що врегулювання війни нібито неможливе без згоди України на максималістські територіальні вимоги Москви. Інші російські чиновники транслювали подібні меседжі, інколи в ще жорсткішій формі.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, якого нещодавно відсторонили від переговорного процесу, неодноразово закликав до усунення Володимира Зеленського з посади президента та знову просував риторику про "денацифікацію" і "демілітаризацію" України. Американський посадовець пояснив, що такі заяви є елементом інформаційного тиску та закріплення позицій у публічному просторі, а не реальним відображенням ходу перемовин.

"Я схильний ігнорувати більшість публічних заяв лідерів. Президент Путін однозначно заявив, що хоче бачити дипломатичне врегулювання цієї угоди. Ми хочемо вірити йому на слово", – сказав журналістам високопосадовець зі США.

Інший американський чиновник на умовах анонімності повідомив, що під час дводенних тристоронніх переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі 23–24 січня було зафіксовано певне покращення в комунікації та колі обговорюваних питань. За його словами, ключовою темою стала деескалація, зокрема кроки, необхідні для того, щоб війна не відновилася після її завершення.

Ще один представник США наголосив, що ця зустріч мала особливе значення, оскільки російська та українська делегації тривалий час не мали прямих контактів.

"Було чудово бачити, як обидві сторони взаємодіють одна з одною", — зазначив чиновник.

У матеріалі підкреслюється, що досягти порозуміння з територіального питання під час переговорів не вдалося. Росія й надалі наполягає на виведенні українських військ із Донбасу та пов’язує будь-які домовленості саме з цим. Очікується, що ця тема знову стане предметом дискусій на наступних етапах перемовин.

Обидва американські посадовці підтвердили, що обговорювалася ідея припинення вогню як можливий крок до проведення референдуму з територіальних питань. Водночас Володимир Зеленський наголошував, що будь-які рішення щодо територій мають ухвалюватися самими українцями — через вибори або референдум.

Окремим складним питанням став контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

"Ми ще не домовилися про остаточну схему нагляду та управління цією станцією", – зазначив один з американських чиновників.

За його словами, атомна станція має функціонувати в режимі спільного управління на паритетних засадах, а частину повноважень при цьому виконуватиме Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Водночас представник Офісу президента України повідомив, що Росія відмовилася від вимоги укладати угоду зі США за формулою 50 на 50 та перейшла до обговорення безпосереднього паритетного формату з Україною щодо Запорізької АЕС. За його словами, саме це може бути тим зрушенням, на яке раніше натякали американські посадовці.

Разом з тим один з представників США наголосив, що Вашингтон налаштований довести переговорний процес до завершення, хоча Москва поки не демонструє готовності погодитися на запропоновані варіанти.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що нині є "щира цікавість партнерів" як у перемовинах зі США, так і з російської сторони. Про це він повідомив у своєму дописі, підсумовуючи роботу української команди.

За словами глави держави, українські урядовці та команда Офісу Президента активно працюють, зокрема й над документом щодо відбудови.

"Наші команди працюють активно – сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу Президента працювали і з документом щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань", — зазначив Зеленський.

