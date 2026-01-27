РФ смягчила условия завершения войны, но у Кремля есть важный нюанс

Представители российской стороны на мирных переговорах демонстрируют более прагматичный подход к урегулированию войны против Украины, чем это следует из публичной риторики Кремля. Об этом сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на американских чиновников.

Переговоры о мире (фото из открытых источников)

В материале говорится, что Москва последовательно использует публичные заявления до и после каждого раунда переговоров, чтобы повторять или даже усиливать свои максимальные требования к Украине, в частности, в части территориальных и политических уступок.

"Обычно они озвучивают свои максималистские требования, а затем разрешают своим частным переговорным командам работать гибко. Это происходит уже давно", — отметил американский чиновник на условиях анонимности.

Украинское должностное лицо, которое знакомо с ходом переговоров за закрытыми дверями, рассказало, что американская команда подходит к оценке этих контактов "очень специфически", и даже базовая вежливость в разговоре расценивается как важный сигнал.

"Если все ведут себя вежливо, это рассматривается как положительный знак", – объяснил он.

Как отмечает издание, такая тактика России снова проявилась после визита американских представителей Виткоффа и Кушнера в Москву 22 января. После этих встреч помощник президента РФ Юрий Ушаков публично заявил, что урегулирование войны якобы невозможно без согласия Украины на максималистские территориальные требования Москвы. Другие российские чиновники транслировали подобные месседжи, иногда в более жесткой форме.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, недавно отстраненный от переговорного процесса, неоднократно призывал к отстранению Владимира Зеленского с поста президента и снова продвигал риторику о "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Американское чиновник объяснил, что такие заявления являются элементом информационного давления и закрепления позиций в публичном пространстве, а не реальным отражением хода переговоров.

"Я склонен игнорировать большинство публичных заявлений лидеров. Президент Путин однозначно заявил, что хочет видеть дипломатическое урегулирование этого соглашения. Мы хотим верить ему в слово", – сказал журналистам высокопоставленный чиновник из США.

Другой американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что во время двухдневных трехсторонних переговоров Украины, России и США в Абу-Даби 23-24 января было зафиксировано определенное улучшение в коммуникации и обсуждаемых вопросах. По его словам, ключевой темой стала деэскалация, в том числе шаги, необходимые для того, чтобы война не возобновилась после ее завершения.

Еще один представитель США подчеркнул, что эта встреча имела особое значение, поскольку российская и украинская делегации долгое время не имели прямых контактов.

"Было прекрасно видеть, как обе стороны взаимодействуют друг с другом", — отметил чиновник.

В материале подчеркивается, что достичь взаимопонимания по территориальному вопросу в ходе переговоров не удалось. Россия и дальше настаивает на выводе украинских войск из Донбасса и связывает любые договоренности именно с этим. Ожидается, что тема вновь станет предметом дискуссий на следующих этапах переговоров.

Оба американских чиновника подтвердили, что обсуждалась идея прекращения огня как возможный шаг к проведению референдума по территориальным вопросам. В то же время Владимир Зеленский подчеркивал, что любые решения по территориям должны приниматься самими украинцами через выборы или референдум.

Отдельным сложным вопросом стал контроль над Запорожской атомной электростанцией.

"Мы еще не договорились об окончательной схеме надзора и управления этой станцией", – отметил один из американских чиновников.

По его словам, атомная станция должна функционировать в режиме совместного управления на паритетных началах, а часть полномочий при этом будет выполнять Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В то же время представитель Офиса президента Украины сообщил, что Россия отказалась от требования заключать соглашение с США по формуле 50 на 50 и перешла к обсуждению непосредственного паритетного формата с Украиной по поводу Запорожской АЭС. По его словам, именно это может быть тем сдвигом, к которому ранее намекали американские чиновники.

Вместе с тем, один из представителей США подчеркнул, что Вашингтон настроен довести переговорный процесс до завершения, хотя Москва пока не демонстрирует готовности согласиться на предложенные варианты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть "искреннее любопытство партнеров" как в переговорах с США, так и с российской стороны. Об этом он сообщил в своем сообщении, подытоживая работу украинской команды.

По словам главы государства, украинские чиновники и команда Офиса Президента активно работают, в том числе и над документом по восстановлению.

"Наши команды работают активно – сегодня как раз мы с чиновниками и командой Офиса Президента работали и с документом по восстановлению. Я надеюсь, что наши партнеры также относятся к задачам", — отметил Зеленский.

