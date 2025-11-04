У Маріуполі триває реконструкція драматичного театру, який був зруйнований російською авіацією в березні 2022 року. Цей обстріл, попри великий напис "ДІТИ" на фасаді, забрав життя сотень людей, які ховалися всередині. Про це пише The Times.

Фото: з відкритих джерел

Зараз, у рамках "відродження міста", Кремль завершує відновлення театральної будівлі, називаючи це символом відродження Маріуполя та його культурної спадщини. На офіційному сайті театру зазначено:

"Події 2022 року стали важким випробуванням для нашого міста та театру, однак ми знову відроджуємося, як це було неодноразово в історії".

За інформацією російських ЗМІ, перші вистави відбудуться вже на новорічні свята, де будуть представлені твори класичних авторів, таких як Пушкін і Чехов.

Театр, який був побудований за часів СРСР, відновлює компанія з Санкт-Петербурга. Однак українська сторона вважає цей процес блюзнірським і заявляє, що це спроба Кремля приховати воєнні злочини. Міська рада Маріуполя в еміграції звинуватила окупаційну владу в намаганні "танцювати на кістках" жертв трагедії.

"Після окупації росіяни перш за все огородили місце злочину, аби приховати факти вивезення тіл загиблих", — заявили в українській владі.

Російська влада продовжує заперечувати, що саме їхня авіація завдала удару по театру, стверджуючи без доказів, що це зробили українські війська. У відповідь на ці заяви, президент Володимир Зеленський назвав російську реконструкцію театру спробою "замести сліди воєнних злочинів".

"Вони заливають тіла бетоном, намагаючись приховати сліди злочину, а запах хлору маскує те, що вони зробили", — заявив Зеленський.

