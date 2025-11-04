logo_ukra

BTC/USD

103734

ETH/USD

3487.1

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ пішла на дикий вчинок проти невинно вбитих українців: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ пішла на дикий вчинок проти невинно вбитих українців: що сталося

Кремль готується до "офіційного відкриття" театру, в якому у 2022 році російська авіація забрала життя сотень мирних жителів. Україна вважає це спробою приховати воєнні злочини.

4 листопада 2025, 09:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У Маріуполі триває реконструкція драматичного театру, який був зруйнований російською авіацією в березні 2022 року. Цей обстріл, попри великий напис "ДІТИ" на фасаді, забрав життя сотень людей, які ховалися всередині. Про це пише The Times.

РФ пішла на дикий вчинок проти невинно вбитих українців: що сталося

Фото: з відкритих джерел

Зараз, у рамках "відродження міста", Кремль завершує відновлення театральної будівлі, називаючи це символом відродження Маріуполя та його культурної спадщини. На офіційному сайті театру зазначено:

"Події 2022 року стали важким випробуванням для нашого міста та театру, однак ми знову відроджуємося, як це було неодноразово в історії". 

За інформацією російських ЗМІ, перші вистави відбудуться вже на новорічні свята, де будуть представлені твори класичних авторів, таких як Пушкін і Чехов.

Театр, який був побудований за часів СРСР, відновлює компанія з Санкт-Петербурга. Однак українська сторона вважає цей процес блюзнірським і заявляє, що це спроба Кремля приховати воєнні злочини. Міська рада Маріуполя в еміграції звинуватила окупаційну владу в намаганні "танцювати на кістках" жертв трагедії.

"Після окупації росіяни перш за все огородили місце злочину, аби приховати факти вивезення тіл загиблих", — заявили в українській владі.

Російська влада продовжує заперечувати, що саме їхня авіація завдала удару по театру, стверджуючи без доказів, що це зробили українські війська. У відповідь на ці заяви, президент Володимир Зеленський назвав російську реконструкцію театру спробою "замести сліди воєнних злочинів".

"Вони заливають тіла бетоном, намагаючись приховати сліди злочину, а запах хлору маскує те, що вони зробили", — заявив Зеленський. 

Як вже писали "Коментарі", російські окупанти здійснили ракетні та безпілотникові удари по Миколаївській громаді, що знаходиться в Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, Владислав Гайваненко, через свій Telegram-канал.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини