В Мариуполе продолжается реконструкция драматического театра, разрушенного российской авиацией в марте 2022 года. Этот обстрел, несмотря на большую надпись "ДЕТИ" на фасаде, унес жизни сотен людей, которые скрывались внутри. Об этом пишет The Times.

Фото: из открытых источников

Сейчас в рамках "возрождения города" Кремль завершает восстановление театрального здания, называя это символом возрождения Мариуполя и его культурного наследия. На официальном сайте театра отмечено:

"События 2022 стали тяжелым испытанием для нашего города и театра, однако мы снова возрождаемся, как это было неоднократно в истории".

По информации российских СМИ, первые спектакли состоятся уже в новогодние праздники, где будут представлены произведения классических авторов, таких как Пушкин и Чехов.

Театр, построенный во времена СССР, восстанавливает компания из Санкт-Петербурга. Однако украинская сторона считает этот процесс кощунственным и заявляет, что это попытка Кремля скрыть военные преступления. Городской совет Мариуполя в эмиграции обвинил оккупационные власти в попытке "танцевать на костях" жертв трагедии.

"После оккупации россияне, прежде всего, огородили место преступления, чтобы скрыть факты вывоза тел погибших", — заявили в украинских властях.

Российские власти продолжают отрицать, что именно их авиация нанесла удар по театру, утверждая без доказательств, что это сделали украинские войска. В ответ на эти заявления президент Владимир Зеленский назвал российскую реконструкцию театра попыткой "замести следы военных преступлений".

"Они заливают тела бетоном, пытаясь скрыть следы преступления, а запах хлора маскирует то, что они сделали", — заявил Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", российские кафиры нанесли ракетные и беспилотниковые удары по Николаевской общине, которая находится в Синельниковском районе на Днепропетровщине. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации, Владислав Гайваненко, через свой Telegram-канал.