Война с Россией РФ пошла на дикий поступок против невинно убитых украинцев: что произошло
РФ пошла на дикий поступок против невинно убитых украинцев: что произошло

Кремль готовится к "официальному открытию" театра, в котором в 2022 году российская авиация унесла жизни сотен мирных жителей. Украина считает это попыткой скрыть военные преступления.

4 ноября 2025, 09:55
Автор:
Клименко Елена

В Мариуполе продолжается реконструкция драматического театра, разрушенного российской авиацией в марте 2022 года. Этот обстрел, несмотря на большую надпись "ДЕТИ" на фасаде, унес жизни сотен людей, которые скрывались внутри. Об этом пишет The Times.

РФ пошла на дикий поступок против невинно убитых украинцев: что произошло

Сейчас в рамках "возрождения города" Кремль завершает восстановление театрального здания, называя это символом возрождения Мариуполя и его культурного наследия. На официальном сайте театра отмечено:

"События 2022 стали тяжелым испытанием для нашего города и театра, однако мы снова возрождаемся, как это было неоднократно в истории".

По информации российских СМИ, первые спектакли состоятся уже в новогодние праздники, где будут представлены произведения классических авторов, таких как Пушкин и Чехов.

Театр, построенный во времена СССР, восстанавливает компания из Санкт-Петербурга. Однако украинская сторона считает этот процесс кощунственным и заявляет, что это попытка Кремля скрыть военные преступления. Городской совет Мариуполя в эмиграции обвинил оккупационные власти в попытке "танцевать на костях" жертв трагедии.

"После оккупации россияне, прежде всего, огородили место преступления, чтобы скрыть факты вывоза тел погибших", — заявили в украинских властях.

Российские власти продолжают отрицать, что именно их авиация нанесла удар по театру, утверждая без доказательств, что это сделали украинские войска. В ответ на эти заявления президент Владимир Зеленский назвал российскую реконструкцию театра попыткой "замести следы военных преступлений".

"Они заливают тела бетоном, пытаясь скрыть следы преступления, а запах хлора маскирует то, что они сделали", — заявил Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", российские кафиры нанесли ракетные и беспилотниковые удары по Николаевской общине, которая находится в Синельниковском районе на Днепропетровщине. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации, Владислав Гайваненко, через свой Telegram-канал.



