Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ піде на штурм, щоб взяти цілий регіон "в кліщі": тривожний прогноз
РФ піде на штурм, щоб взяти цілий регіон "в кліщі": тривожний прогноз

Окупанти кидають у бій навіть поранених, активно застосовують дрони-камікадзе типу "Молнія" та намагаються порушити логістичні маршрути Сил оборони.

24 вересня 2025, 14:20
Окупаційні сили Росії продовжують активний наступ у Донецькій області, намагаючись оточити її з півночі та півдня. Особливу активність ворог проявляє на Лиманському напрямку, де працюють штурмові групи у супроводі великої кількості дронів-розвідників та ударних безпілотників., заявив тимчасово виконуючий обов’язки заступника командира 3-го механізованого батальйону "Fireflies" 66-ї окремої механізованої бригади Роман "Говерла" Копаниця.

РФ піде на штурм, щоб взяти цілий регіон "в кліщі": тривожний прогноз

За його словами, інтенсивність бойових дій на цьому напрямку залишається стабільно високою.

"Штурми не зменшуються. Як були тиждень чи місяць тому — так і тривають зараз", — повідомив Копаниця. 

Він наголосив, що одним з головних завдань окупантів є спроба охоплення з обох боків.

"Один із головних ударних напрямків — вийти до Слов’янська та Краматорська з півночі. З півдня — через Покровськ. Таким чином вони намагаються взяти Донецьку область у кліщі", — зазначив військовий. 

Попри втрати, російські війська не припиняють спроб прорвати українську оборону. Ворог штурмує позиції невеликими групами — по 1–4 солдати. При цьому 4 особи вже вважаються "великою" штурмовою групою. Також застосовують штурми на мотоциклах, аби швидко наблизитися до позицій Сил оборони.

"Їхня мета — прорватися між нашими позиціями та почати "закапуватись" у проміжках. Але ми стараємось виявляти їх ще на підходах і знищувати до виходу на передній край", — пояснив він.

Копаниця також звернув увагу на ознаки дефіциту особового складу в армії РФ: 

"У групах зустрічаються поранені, люди з інвалідністю, є й ті, кому за 60. Але це не зупиняє росіян. Командири женуть їх уперед, незважаючи на втрати та стан бійців", — заявив офіцер. 

Як вже писали "Коментарі", спеціальний представник США Кіт Келлог високо оцінив заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який різко звернувся до Москви у зв’язку з неодноразовими порушеннями повітряного простору країн НАТО.  



