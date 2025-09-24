РФ пойдет на штурм, чтобы взять целый регион "в клеще": тревожный прогноз

Оккупационные силы России продолжают активное наступление в Донецкой области, пытаясь окружить ее с севера и юга. Особую активность враг проявляет на Лиманском направлении, где работают штурмовые группы в сопровождении большого количества дронов-разведчиков и ударных беспилотников.

Фото: из открытых источников

По его словам, интенсивность боевых действий в этом направлении остается стабильно высокой.

"Штурмы не уменьшаются. Как были неделю или месяц назад — так и продолжаются сейчас", — сообщил Копаница.

Он подчеркнул, что одной из главных задач окупантов является попытка охвата с обеих сторон.

"Одно из главных ударных направлений — выйти в Славянск и Краматорск с севера. С юга — через Покровск. Таким образом они пытаются взять Донецкую область в клещи", — отметил военный.

Несмотря на потери, русские войска не прекращают попыток прорвать украинскую оборону. Враг штурмует позиции небольшими группами – по 1–4 солдата. При этом 4 человека уже считаются "большой" штурмовой группой. Также применяются штурмы на мотоциклах, чтобы быстро приблизиться к позициям Сил обороны.

"Их цель — прорваться между нашими позициями и начать "закапываться" в промежутках. Но мы стараемся обнаруживать их еще на подходах и уничтожать до выхода на передний край", — пояснил он.

Копаница также обратил внимание на признаки дефицита личного состава в армии РФ:

"В группах встречаются раненые, люди с инвалидностью, есть и те, кому за 60. Но это не останавливает россиян. Командиры гонят их вперед, несмотря на потери и состояние бойцов", — заявил офицер.

