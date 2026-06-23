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РФ перетворить літню кампанію у пекло: озвучено небезпечний сценарій для України

За словами Трегубова, окупанти намагаються відкрити новий напрямок тиску на північ від Харкова

23 червня 2026, 18:00
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Клименко Елена

Російські війська суттєво посилили активність практично по всій лінії фронту в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил. Про це під час ефіру на "Суспільному" повідомив речник угруповання Віктор Трегубов.

РФ перетворить літню кампанію у пекло: озвучено небезпечний сценарій для України

Фото: з відкритих джерел

За його словами, армія РФ увійшла в найбільш інтенсивну фазу літньої військової кампанії та намагається максимально використати наявні ресурси до того моменту, коли логістичні труднощі та проблеми із забезпеченням паливно-мастильними матеріалами почнуть серйозно впливати на її боєздатність. Саме цим, на думку військового, пояснюється різке зростання кількості атак та бойових дій на низці напрямків.

Найбільш напружена ситуація нині спостерігається на Лиманському напрямку, де противник демонструє високу активність. Водночас пожвавлення бойових дій фіксується також поблизу Куп’янська, на Південнослобожанському та Північнослобожанському напрямках. Крім того, певні рухи російських підрозділів помітні навіть у районі Великого Бурлука, який тривалий час вважався відносно спокійною ділянкою фронту.

Трегубов також звернув увагу на інформаційну складову російської кампанії. За його словами, російська сторона традиційно демонструє на власних картах та в офіційних повідомленнях значно більші територіальні успіхи, ніж має насправді. Такі заяви можуть свідчити про пріоритетні завдання, які ставить перед військами російське командування.

Зокрема, окупанти продовжують декларувати присутність у Лимані, заявляють про нібито контроль над Куп’янськом та поширюють інформацію про успіхи в районі Козачої Лопані. Це може свідчити про прагнення Росії розширити контроль на Лиманському напрямку, а також посилити тиск на Куп’янськ і український плацдарм на річці Оскіл. Окремо ворог намагається створити новий осередок напруженості на північ від Харкова, зокрема поблизу Козачої Лопані. Також останнім часом активізацію російських сил фіксують і на території Сумської області.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив припущення, що зустріч між російським лідером Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася на Алясці, могла бути використана Заходом для отримання додаткового часу на зміцнення обороноздатності України. Водночас він наголосив, що Москва, за його словами, залишається відкритою до відновлення переговорного процесу з Києвом. 



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