РФ превратит летнюю кампанию в ад: озвучен опасный сценарий для Украины

Российские войска существенно усилили активность практически по всей линии фронта в зоне ответственности Группировки объединенных сил. Об этом во время эфира на "Общественном" сообщил спикер группировки Виктор Трегубов.

Фото: из открытых источников

По его словам, армия РФ вошла в наиболее интенсивную фазу летней военной кампании и пытается максимально использовать имеющиеся ресурсы до того момента, когда логистические трудности и проблемы с обеспечением горюче-смазочными материалами начнут серьезно влиять на ее боеспособность. Именно этим, по мнению военного, объясняется резкий рост числа атак и боевых действий в ряде направлений.

Наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается в Лиманском направлении, где противник демонстрирует высокую активность. В то же время, оживление боевых действий фиксируется также вблизи Купянска, на Южнослобожанском и Северослобожанском направлениях. Кроме того, определенные движения российских подразделений заметны даже в районе Большого Бурлука, долгое время считавшегося относительно спокойным участком фронта.

Трегубов также указал на информационную составляющую российской кампании. По его словам, российская сторона традиционно демонстрирует на собственных картах и в официальных сообщениях значительно большие территориальные успехи, чем на самом деле. Такие заявления могут свидетельствовать о приоритетных задачах, которые ставит перед войсками российское командование.

В частности, оккупанты продолжают декларировать присутствие в Лимане, заявляют о якобы контроле над Купянском и распространяют информацию об успехах в районе Казачьей Лопани. Это может свидетельствовать о стремлении России расширить контроль на Лиманском направлении, а также усилить давление на Купянск и украинский плацдарм на реке Оскол. Отдельно враг пытается создать новый центр напряженности к северу от Харькова, в частности вблизи Казачьей Лопани. Также в последнее время активизация российских сил фиксируется и на территории Сумской области.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал предположение, что состоявшаяся на Аляске встреча между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом могла быть использована Западом для получения дополнительного времени на укрепление обороноспособности Украины. В то же время он подчеркнул, что Москва, по его словам, остается открытой для возобновления переговорного процесса с Киевом.