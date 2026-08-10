РФ остаточно втратить усі шанси в Україні: яке рішення змусить Пуітна панікувати

Президент України Володимир Зеленський анонсував низку рішень, які мають посилити українську армію та її можливості на фронті. Під час наради окремо обговорили кадрові зміни, ситуацію на Донеччині, далекобійні удари по Росії та посилення протиповітряної оборони. Про результати зустрічі глава держави повідомив у Telegram.

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За словами Зеленського, Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий разом з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою представили свої пропозиції щодо необхідних змін у війську. Частину рішень уже підготовлено, а найближчим часом можуть з'явитися нові кадрові рішення.

Окремо президент зупинився на ситуації на Донеччині. Він відзначив підрозділи, які успішно захищають українські позиції та завдають втрат російським військам у районах Слов'янська, Костянтинівки та Добропілля. Також Зеленський позитивно оцінив роботу Десантно-штурмових військ.

Під час наради визначили кроки, які мають розширити оперативні можливості української армії та посилити окремі напрямки фронту.

Не менш важливим питанням стали далекобійні удари по території Росії. Зеленський повідомив, що частину запланованих операцій було скориговано, а також затверджено нові. За його словами, Україна продовжує реалізовувати план далекобійних ударів.

Президент наголосив, що українські далекобійні можливості дозволяють не віддавати Росії ініціативу у війні та створювати умови для майбутніх дипломатичних рішень.

Водночас значну увагу приділили захисту українського неба. Йдеться про потреби прифронтових і прикордонних населених пунктів, обласних центрів та Києва, які регулярно зазнають російських атак.

Зеленський наголосив, що Україні необхідно терміново посилювати ППО. Він очікує від дипломатичної команди результатів у забезпеченні додаткових військових спроможностей та закликав міжнародних партнерів зробити захист українського неба одним із головних пріоритетів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна продовжує розвивати власну балістичну програму і вже має всі необхідні наукові, конструкторські та виробничі можливості для створення сучасних ракет. Поява такого озброєння може суттєво змінити баланс сил у війні з Росією та змусити Кремль переглянути свою тактику. Таку думку висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.