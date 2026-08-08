Ця перевага України стане непереборною поразкою Путіна: генерал приголомшив заявою

Україна продовжує розвивати власну балістичну програму і вже має всі необхідні наукові, конструкторські та виробничі можливості для створення сучасних ракет. Поява такого озброєння може суттєво змінити баланс сил у війні з Росією та змусити Кремль переглянути свою тактику. Таку думку висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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За його словами, робота над українською балістичною ракетою триває вже не на рівні концепцій, а на етапі практичної реалізації. Генерал зазначив, що окремі зразки вже проходили випробування, зокрема й у бойових умовах, де підтвердили здатність точно уражати визначені цілі.

Маломуж наголосив, що після запуску серійного виробництва української балістики ситуація для російської армії суттєво ускладниться. Насамперед під ударом можуть опинитися військові аеродроми, склади боєприпасів, пускові установки, підприємства оборонно-промислового комплексу та заводи, де виготовляють ракети й інше озброєння.

"Там буде значно більше вибухівки. Це вже не 50 кілограмів, які прилітають разом із дроном, а 250 і навіть більше кілограмів", — підкреслив Микола Маломуж.

На його думку, саме можливість завдавати потужних ударів по військовій інфраструктурі в глибокому тилу Росії здатна серйозно знизити її наступальний потенціал і змусити Кремль витрачати значно більше ресурсів на захист власної території.

Водночас розвиток української ракетної програми триває одразу за кількома напрямками. Зокрема, компанія Fire Point працює над системою Freya, яка в майбутньому має забезпечити перехоплення балістичних ракет. Перше випробування такого комплексу заплановане на 2027 рік.

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