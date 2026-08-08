Это преимущество Украины станет непреодолимым поражением Путина: генерал ошеломил заявлением

Украина продолжает развивать собственную баллистическую программу и имеет все необходимые научные, конструкторские и производственные возможности для создания современных ракет. Появление такого вооружения может существенно изменить баланс сил в войне с Россией и вынудить Кремль пересмотреть свою тактику. Такое мнение высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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По его словам, работа над украинской баллистической ракетой идет уже не на уровне концепций, а на этапе практической реализации. Генерал отметил, что отдельные образцы уже проходили испытания, в том числе и в боевых условиях, где подтвердили способность точно поражать определенные цели.

Маломуж отметил, что после запуска серийного производства украинской баллистики ситуация для российской армии существенно усложнится. В первую очередь, под ударом могут оказаться военные аэродромы, склады боеприпасов, пусковые установки, предприятия оборонно-промышленного комплекса и заводы, где производят ракеты и другое вооружение.

"Там будет гораздо больше взрывчатки. Это уже не 50 килограммов, прилетающих вместе с дроном, а 250 и даже больше килограммов", — подчеркнул Николай Маломуж.

По его мнению, именно возможность наносить мощные удары по военной инфраструктуре в глубоком тылу России способна серьезно снизить ее наступательный потенциал и заставить Кремль тратить гораздо больше ресурсов в защиту собственной территории.

В то же время, развитие украинской ракетной программы продолжается сразу по нескольким направлениям. В частности, компания Fire Point работает над системой Freya, которая в будущем должна обеспечить перехват баллистических ракет. Первое испытание такого комплекса запланировано на 2027 год.

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